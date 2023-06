Le président de la CCI de Lyon veut faire du territoire lyonnais une "clé de jonction" entre l'Europe du Nord et du Sud et concurrencer le port de Gênes.

Lors de son récent déplacement à Marseille, clos par la visite au Grand port maritime de Marseille, mercredi 28 juin, le président de la République a pointé le rôle majeur de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône dans sa stratégie globale des transports maritimes et fluviaux.

"Ce qui permettra de bâtir l’avenir du port permettra d’irriguer la dizaine de ports tout au long du Rhône, a expliqué Emmanuel Macron. La Saône permettra aussi d’aller se connecter jusqu’à la Bavière (…) de développer du transport, de la plaisance, des activités multiples… Cette conviction profonde, c’est celle d’un port qui va s’ouvrir, développer de l’activité, repousser la Méditerranée et le faire en décarbonant, en électrifiant et en embrassant le XXIᵉ siècle."

"La plaine Saint-Exupéry deviendrait une voie clé de jonction entre Europe du sud et Europe du nord, largement concurrentielle au port de Gênes"

Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Invité par le président de la République à prendre la parole, le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Philippe Valentin a déclaré que "le renforcement de l’attractivité de Marseille et son grand port maritime passe par un lien fort avec Lyon, en tant que point d’ouverture sur les terres, et hub européen interconnectable avec l’aérien, le réseau ferré dont le Lyon-Turin, et les axes routiers."

Il a aussi mentionner l’effet vertueux du développement du transport fluvial sur le Rhône : "ce corridor fluvial renforcé permettra au Rhône d’absorber une grande partie du fret, en irriguant la plaine Saint-Exupéry au nord-est de Lyon, qui est la plus grande zone de développement économique potentielle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui deviendrait ainsi une voie clé de jonction entre Europe du sud et Europe du nord, largement concurrentielle au port de Gênes."