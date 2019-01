Le Red Bull “Jour d'envol” aura lieu à Lyon le 30 juin

Premier événement de ce genre en France depuis 10 ans, cette compétition de vol dans des avions artisanaux aura lieu à Lyon, le 30 juin prochain sur la Darse dans le quartier de Confluence.

Évenements prisé de par le monde des amateurs de compétition loufoque, le Red Bull “Jour d'envol” (anciennement appelé Flugtag) va avoir lieu à Lyon le 30 juin prochain sur la Darse à Confluence. Le seul événement de ce genre en France, 10 ans après le dernier qui a eu lieu à Marseille. Le principe de cet compétition est simple : construire un engin volant et parcourir la plus longue distance possible depuis une plateforme située à 6 mètres de haut au-dessus de l'eau. Le poids de l'engin ne doit pas dépasser les 180kg - poids du pilote compris - et 5 mètres de largeur et 6 mètres de longueurs. Aller loin ne sera pas le seul objectif, les deux tiers de la note prendront en compte la créativité et le sens du spectacle. Les inscriptions sont ouvertes. Le record est de 78,64m et est détenu depuis 2013 par une équipe d’ingénieurs en aérospatiale originaire de Californie.

La ville de Lyon, qui a accepté que cet événement ait lieu à Lyon, attend jusqu'à 10 000 personnes dans le quartier de confluence.