Le 17 mai dernier, la direction du lycée Ampère à Lyon avait alerté les parents d'élèves de la diffusion, sur les réseaux sociaux, de contenus violents et de menaces envers le proviseur de l'établissement. Le Recteur de l'Académie de Lyon a saisi la justice.

C'est un compte Instagram qui semble être à l'origine de cette affaire. Le 17 mai dernier, à travers un mail envoyé à l'ensemble des parents d'élèves, la direction du lycée Ampère à Lyon avait annoncé avoir déposé plainte contre ce compte Instagram qui associait "le nom et la photo de l'établissement à certains contenus faisant l'apologie de la violence".

A l'origine, ce compte Instagram avait été créé par un petit groupe de lycéens et se présentait comme un site de petites annonces permettant de retrouver un objet perdu ou mettre en avant un projet en rapport avec le lycée. Mais dans les contenus partagés par ce compte, se trouvaient des vidéos de groupuscules terroristes dénonçant notamment l'offensive d'Israël en Palestine.

"Ces actes de violence verbale et de harcèlement ne peuvent être tolérés"

Selon la direction du lycée, une vidéo avait également été postée dans laquelle deux jeunes menaçaient le proviseur du lycée Ampère. "Ce compte présente un contenu dangereux et est contraire aux valeurs de la République" expliquait dans son mail l'établissement, selon nos confrères du Progrès.

Ce jeudi, le Recteur de l'Académie de Lyon a exprimé son soutien "le plus ferme et son entière solidarité au proviseur du Lycée Ampère de Lyon, qui a récemment été la cible d'attaques et de menaces inadmissibles diffusées sur les réseaux sociaux."

"Le Recteur condamne avec la plus grande fermeté ces comportements inacceptables qui portent atteinte à l'intégrité et à la sécurité des personnels de l'Éducation nationale. Ces actes de violence verbale et de harcèlement ne peuvent être tolérés et nécessitent une réaction immédiate et proportionnée" explique l'Académie dans un communiqué de presse. Le Recteur affirme ainsi avoir saisi le procureur de la République "afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour identifier et poursuivre les auteurs de ces menaces. Il est impératif que de tels comportements soient sanctionnés conformément à la loi."

"Une simple provocation"

Contacté par nos confrères du Progrès, les élèves derrière ce compte Instagram réfutent toutes les accusations, affirmant que "le message à l'encontre du proviseur était une simple provocation". "En aucun cas, nous n’avons eu l’intention de promouvoir la violence ou de porter atteinte à l’intégrité de l’établissement. Nous aimerions qu’il ouvre les yeux et cesse d’entretenir des relations avec des établissements scolaires de Tel Aviv" complètent les lycéens.