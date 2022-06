73 000 spectateurs sont attendus ce samedi 25 juin au Parc OL, à Décines, à l'occasion du concert d'Indochine. L'enceinte décinoise n'avait jamais accueilli plus de 60 000 personnes en même temps.

C'est un nouveau record. 73 000 fans sont attendus ce samedi au Parc OL, à Décines-Charpieu, pour aller saluer Indochine. Le groupe célébrera ses 40 ans de carrière ce samedi 25 juin à partir de 20h.

Pour gérer ce flux, extraordinaire, de spectateurs, l'OL conseille aux spectateurs d'arriver le plus tôt possible sur le site. "J'invite vraiment les gens à arriver tôt au stade, pour que les flux sur les transports en commun soient fluides", explique Pierre Duprat, directeur des grands évènements de l'OL. Les buvettes extérieures et les food-trucks ouvriront dès 12h, sur le parvis. L'ouverture des portes du stade est prévue à 17h30.

Les parkings voitures autour du stade tous déjà complets

Très important, l'OL a déjà massivement communiqué sur le fait que les parkings voitures du stade sont d'ores et déjà tous complets. Il sera impossible de se garer sur place si vous n'avez pas déjà une place de parking voiture.

Il reste encore des places au parking relais, à Eurexpo, avec ensuite la possibilité de rejoindre le stade via des navettes. Des titres d'accès sont à réserver en amont.

Il est vivement conseillé de se rendre sur les lieux en mode doux. Des trams puis navettes seront disponibles jusqu'à 1h du matin, pour quitter les lieux après le show.

Plus d'informations ICI