Le recap’ des temps forts de la semaine à Lyon 

Fête des lumières, chantiers reportés et déficit à l’Université Lumière Lyon 2 et l’ENS, voici les temps forts de cette semaine du 2 au 8 décembre à Lyon.

Lyon brille de mille lumières

Jacobins Act 4 - place des Jacobins. (@Fête des Lumières)

La Fête des lumières revient à Lyon pour sa 25e édition du 5 au 8 décembre. Une année marquée par le retour de certaines oeuvres phares du passé, tout en nostalgie, mais également par les inquiétudes liées au futur. Près de deux millions de visiteurs sont attendus à Lyon jusqu’à ce soir pour admirer les différentes illuminations en Presqu’île ou encore au parc de la Tête-d’Or. Ce dimanche, elles débuteront dès 18 heures et jusqu’à 22 heures.

Plusieurs chantiers prévus en 2025 repoussés

Chantier du T6 © Tim Douet

Chez nos confrères d’Actu Lyon, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, annonçait le report de plusieurs travaux initialement prévus pour 2025. L’élu qualifiait la situation dans la métropole lyonnaise "d’état de saturation." Ces chantiers repoussés concerneront notamment ceux liés à la Voie Lyonnaise 12 cours Gambetta, cours Albert Thomas ou encore rue de la Barre à proximité de la place Bellecour. Toujours selon le président de la collectivité, ces travaux devraient être décalés "plutôt en 2026."

L’incendie d’un squat à Caluire-et-Cuire fait un mort

Incendie d'un immeuble à Caluire le 3 décembre 2024.

Le drame s’est déroulé dans la nuit du 2 au 3 décembre, peu avant 1 heure du matin. Un incendie s’est en effet déclaré dans un squat de Caluire-et-Cuire touchant plusieurs étages du bâtiment alors occupé par environ 80 personnes. Le corps sans vie d’une femme a finalement été retrouvé le lendemain. Deux blessés graves et deux personnes en urgence relative viennent compléter le bilan des victimes. Depuis, collectifs et habitants dénoncent l’inaction des pouvoirs publics, mais également la "récupération" de certains politiques, dont le maire de la commune, Philippe Cochet.

Grégory Doucet maintient sa candidature pour 2026

Grégory Doucet, maire de Lyon. (@NC)

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, espère bien mener son projet à terme. Invité de Sud Radio le 5 décembre, le maire écologiste a une nouvelle fois confirmé sa candidature pour la Ville de Lyon en 2026. "On a engagé beaucoup de politiques publiques, de chantiers, qui ne se calent pas sur un mandat électoral. Cette ville est engagée dans une transformation importante. J'ai envie d'aller au bout", confiait-il. Et d’ajouter : "On a engagé cette ville dans une transformation importante. Moi, j'ai envie d'aller au bout. Candidat en 2026 ? Oui, je l'ai déjà dit. Je serai maire jusqu'au bout. Ça me passionne. Et les Lyonnais, légitimement, veulent d'un maire jusqu'au dernier jour du mandat."

L’université Lumière Lyon 2 et l’ENS alertent sur leur situation financière

Isabelle von Bueltzingsloewen, présidente de l'université Lyon 2 et Emmanuel Trizac, président de l'ENS Lyon. (@NC)

"Nous sommes dans une situation financière assez dramatique." C’est par ces mots que la présidente de l'université Lumière Lyon 2, Isabelle von Bueltzingsloewen et le président de l'École normale supérieure de Lyon, Emmanuel Trizac, ont alerté mardi 3 décembre sur la situation financière de leurs établissements. L’université Lumière Lyon 2 enregistrerait un déficit de 8,4 millions d'euros, quant à l’ENS, ce dernier s’élèverait à 6,8 millions d’euros. En cause, les mesures salariales non-compensées prises par l'État, telle que la hausse du point d'indice des fonctionnaires pour laquelle il a prélevé des fonds dans le budget des universités. Ces mesures non-compensées représenteraient depuis 2022 à 11,5 millions d'euros pour Lyon 2 et 8,7 millions pour l'ENS.