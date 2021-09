L'arrivée du chef de l'État est prévue dimanche 26 septembre au soir à Lyon. Il y sera présent jusqu'au lundi 27 septembre.

Emmanuel Macron, président de la République, viendra à Lyon dimanche 26 septembre au soir pour le dîner des Grands Chefs, organisé à la préfecture de Lyon. Ce dîner se tient dans le cadre du salon de la restauration et de l'hôtellerie le SIRHA et du Bocuse d'Or.

Le lendemain, lundi 27 septembre, le président de la République se rendra dans le quartier de Gerland pour visiter les futures installations de l'Académie de l'OMS, prévue pour 2023.

Des perturbations à prévoir

Du dimanche 26 septembre 2021 à 11h00 et jusqu’au lundi 27 septembre à 11h00, plusieurs restrictions sont mises en place. La circulation dans plusieurs rues et le stationnement autour de la préfecture de Lyon seront interdits.

Compte tenu de la présence de nombreuses autorités lors du dîner des Grands Chefs #Sirha, des mesures de sécurité renforcées (accès piétons, stationnement et circulation) seront mises en place dans le secteur de la préfecture le dimanche 26/09 et le lundi 27/09 ⬇️ pic.twitter.com/Cyf5PEnUNO — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 23, 2021



Certaines lignes de transports en commun seront également perturbées : le T1 et la ligne C9 du dimanche 26 et lundi 27 septembre et les lignes C1, C4 et C5 le lundi 27 septembre.