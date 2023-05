Après un premier titre mondial en 2022, lors des World Drinks Awards, l’Anis des Gones de la distillerie de Lyon conserve son sacre et hisse l'une de ses nouveautés à la troisième place.

Et de deux pour l’Anis des Gones. Lors de la compétition internationale des World Drinks Awards, qui récompense les créateurs de spiritueux, la distillerie lyonnaise a de nouveau remporté le premier prix grâce à son Anis des Gones. Rencontrée plus tôt au mois d’avril 2023, la petite équipe pilotée par Richard Ducret nous avait confié avoir a coeur de défendre son titre, "ce n'est pas notre ambition première de l'année, mais oui on y retourne pour être reconnu meilleur pastis du monde". C’est désormais chose faite.

Deux places sur le podium

La distillerie lyonnaise s'est également distinguée avec une autre de ses créations, qui termine à la 3e place du concours. Concocté à base de 24 plantes, ce nouveau pastis créé à Lyon s'est notamment distingué auprès du jury par sa couleur rouge, décrochant la médaille de bronze.

