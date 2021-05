Le ministre de la Santé en visite à Lyon ce vendredi 

Le ministre de la Santé Olivier Veran fera un bref déplacement à Lyon ce vendredi matin, notamment pour évoquer les infrastructures hospitalières.

Mis à rude épreuve depuis plus d’un an, le système hospitalier lyonnais devrait être au coeur des discussions ce vendredi 21 mai. Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran doit se déplacer à Lyon demain matin afin de présenter un plan de modernisation des infrastructures hospitalières lyonnaises. Il devrait également profiter de cette visite à l'hôpital Édouard Herriot pour annoncer des fonds supplémentaires dans le cadre du plan France Relance et du Ségur de la Santé.