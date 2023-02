Le métro B à l’arrêt mercredi 15 février à Lyon

Les travaux de prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval se poursuivent cette semaine et entraînent l’arrêt de la ligne jusqu’au jeudi 16 février, inclus.

Comme depuis le début de la semaine, les habitués du métro B devront trouver un moyen de transport alternatif ce mercredi 15 février, la ligne étant totalement fermée. Pour une fois il ne s’agit pas d’une panne, mais d’un arrêt programmé de longue date pour permettre au Sytral de poursuivre les travaux du prolongement de la ligne jusqu’à Saint-Genis-Laval.

Le trafic ne reprendra qu’à partir du vendredi 17 février sur la ligne qui va aujourd’hui de Charpennes à Oullins et qui d’ici la fin de l’année comptera deux nouvelles stations, Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Une offre de substitution

En attendant la reprise du métro B, des bus relais sont mis à disposition des usagers entre la Gare de la Part-Dieu et la Gare d'Oullins, avec un passage entre 7 et 15 minutes, et des itinéraires de substitution sont assurés.

Premiers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 4h52

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Derniers départs des bus relais :