Le Marathon du Beaujolais passe sous pavillon Extra Sports

L'agence événementielle lyonnaise Extra Sports co-organisera le Marathon du Beaujolais 2019. C'est (quasi) officiel, Extra Sports, le volet événementiel de l'agence Extra, co-organisera la 15e édition du marathon international du Beaujolais, qui se déroulera samedi 16 novembre 2019. Co-organisera car le promoteur historique, les Beaujolais Road Runners, conservent la propriété de la course et la gestion des bénévoles tandis qu'Extra Sports valorisera et développera l'événement (marathon, semi marathon et 13 km). L'idée est de faire passer le MIB de 17 500 coureurs (chiffre 2017) à 20 000 personnes.

Avec ce partenariat, Extra Sports - l'un des principaux acteurs du mass event et du sport outdoor en France - renforce un peu plus sa position dans la course à pied, après la gestion (ou la co-gestion) du Lyon Urban Trail (diurne et nocturne), de l'Ardéchois Trail, du Trail des Forts de Besançon, du Grand Trail du Saint-Jacques et de la SaintéLyon, "la plus grande course nature de France".