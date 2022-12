Le maire du 6e arrondissement dénonce des décorations de Noël dégradées

Pascal Blache, maire du 6e arrondissement de Lyon, déplore que sept sapins lumineux aient été détériorés rue de la Tête d'Or.

Le maire du 6e arrondissement de Lyon, Pascal Blache, déplore la destruction de décorations lumineuses installées pour les fêtes, rapportent Le Progrès et Tribune de Lyon. L'élu (Les Républicains) dénonce plus particulièrement "la détérioration des décorations lumineuses de la rue Tête d’Or", soit sept sapins lumineux qui ne sont plus illuminés en raison de câbles coupés.

Pascal Blache rappelle que dans un souci de sobriété énergétique, les technologies LED sont utilisées pour ces illuminations dans le 6e arrondissement, installations financées par les commerçants du quartier. Il pointe du doigt le manque de vidéosurveillance qui empêche de retrouver les auteurs de ces actes.