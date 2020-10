Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a été élu lundi président du conseil de surveillance des Hospices Civils de Lyon.

"Je suis très heureux de devenir le Président du Conseil de Surveillance des Hospices Civils de Lyon compte tenu des liens forts et historiques qui unissent Lyon et cette institution, explique le maire de Lyon. Je ne peux être qu’attaché à l’hôpital public, lieu par excellence de cohésion et d’innovation sociales, lieu de production de valeurs".

"La période COVID que nous vivons met en lumière le besoin urgent de réinvestir dans l’hôpital public pour que nous puissions endiguer l’épidémie dans un contexte sain et protecteur pour ces professionnels. Investir dans notre santé doit être prioritaire parce que c’est cet investissement qui permettra de relancer l’économie de demain et de nous permettre de jouir à nouveau de nos espaces collectifs, de création et de sociabilisation", ajoute Grégory Doucet.