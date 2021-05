Le Lyon BD Festival de retour le 1er juin sous une nouvelle formule

À partir du 1er juin et pendant un mois, Le Lyon BD Festival débarque à Lyon. Les amateurs pourront se rendre sur les différents sites dédiés au festival afin de rencontrer leurs dessinateurs préférés.

Le Lyon BD Festival est enfin de retour dans son format traditionnel, un an après avoir été entièrement digitalisé en raison de la crise sanitaire. L’événement sera réparti sur 60 lieux culturels différents dans la métropole de Lyon.

Au programme de cette édition 2021, 80 animations et une organisation inédite car largement remaniée. Les rencontres entre les dessinateurs et leurs lecteurs seront tout de même possibles puisque les organisateurs proposent un festival en deux parties. Du 11 au 13 juin, le festival se concentrera autour de l'Hôtel de Ville, de l’Opéra et du théâtre Odéon, avec des rencontres, des expositions et des spectacles. Il y aura également un festival « off », qui lui durera tout le mois de juin.