Le Lac de cygnes diffusé exceptionnellement au cinéma en novembre à Lyon

Les 8 et 10 novembre prochains, l’incontournable Le Lac des cygnes sera diffusé exceptionnellement au cinéma à Lyon.

L’une des plus grandes œuvres de Tchaïkovski arrive au cinéma. Le Lac des cygnes sera proposé aux spectateurs des cinémas Pathé exceptionnellement le vendredi 8 novembre en IMAX et le dimanche 10 novembre à 16 heures.

Filmé à l’Opéra national de Paris avec des caméras IMAX, les spectateurs pourront (re)découvrir le ballet et son histoire d’amour tragique entre la princesse Odette et le prince Siegfried grâce à une "expérience immersive inédite et hors du commun." Il s’agit du tout premier ballet au monde filmé en IMAX.

Plus d’informations sur le site de l’événement.