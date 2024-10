Les deux bâtiments étaient occupés par "l'Espace Communal Guillotière" depuis 2019. Ses occupants ont été évacués par la police ce mercredi.

C'est un collectif qui était bien connue des habitants du quartier de la Guillotière. L'ECG pour Espace communal Guillotière, était installé depuis 2019 dans un ancien bâtiment industriel, situé rue Béchevelin dans le 7e arrondissement de Lyon. Le collectif occupait également un autre bâtiment, propriété du bailleur social Grand Lyon Habitat, rue Salomon-Reinach.

Ce mercredi matin, la préfecture du Rhône a annoncé que ces deux bâtiments avaient été évacués "dans le cadre de deux décisions de justice rendues en 2020 et 2021". "Ces locaux squattés appartenaient respectivement à un propriétaire privé et à Grand Lyon Habitat" poursuit la préfecture dans un communiqué.

5 individus interpellés

Vingt personnes ont été évacuées des locaux et 5 individus ont été interpellés au cours de l'opération "au regard de leur situation administrative".

"Le foncier récupéré permettra le lancement d'un projet de réaménagement urbain, porté par la Métropole de Lyon, qui comprend des logements sociaux et abordables ainsi que des services" conclut la préfecture.

Lutter contre la gentrification du quartier

Depuis 2019, l'ECG faisait partie du paysage associatif du quartier de la Guillotière et entendait lutter contre la gentrification du quartier. En plus d'être un lieu d'habitation, le collectif proposait différentes activités comme des cours de français, de boxe, d'informatique ou encore du soutien scolaire et de la distribution alimentaire. Depuis plusieurs mois déjà, le collectif se savait menacé dans le quartier. La Métropole de Lyon avait d'ailleurs proposé d'autres locaux, dans le quartier de Gerland à l'association.

Cette dernière avait refusé pour rester au cœur du quartier de la Guillotière. Avec l'évacuation de ses occupants, la Métropole entend mettre en place son projet baptisé l'îlot Mazagran. Une partie des bâtiments occupés par l'ECG devrait être démolie à court terme.