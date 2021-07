Le groupe de métal Gojira se produira à Lyon en février 2022

Le groupe Gojira figure parmi les plus importants de l'Hexagone en ce qui concerne le death metal. Il a notamment été deux fois nommé aux Grammy Awards. Aujourd'hui, il a au compteur 25 ans d'activité et sept albums.

L'année prochaine, les Français partiront pour une tournée internationale. Au cours de ce périple, un passage par la France est prévu, dont une représentation à Lyon. Les quatre membres du groupe seront en concert à la Halle Tony-Garnier (7e arrondissement) le 8 février 2022. Ils joueront notamment leur album "Fortitude", porteur d’un message écologiste et engagé.

Les places seront mises en vente le lundi 5 juillet à partir de 11 heures.

Europe ! We are coming for you soon ! Come celebrate the return of live music and our new album Fortitude with us. We are preparing something special. Let’s finally get together #family

Tickets on sale Monday July 5th at 11Am CET. pic.twitter.com/CETKW9gzgk

— Gojira (@GojiraMusic) July 1, 2021