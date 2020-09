Le Grand Lyon promet la sécurisation du secteur Saint-Clair/pont Poincaré sous 6 semaines

Les usagers et associations de promotion de la pratique du vélo réclament depuis de nombreuses années la sécurisation de secteur.

L'association La ville à vélo a manifesté ce jeudi 24 septembre à 8h au niveau du pont Poincré pour demander une amélioration des infrastructures cyclables de“l'axe nord”qui la relie Part-Dieu et Val-de-Saône. Dans le milieu de l'après-midi, la métropole de Lyon a réagi dans un communiqué et s'est engagée “à aménager sous six semaines les voies cyclables dans le secteur Saint-Clair à Caluire et entre le pont Poincaré et le boulevard Stalingrad.”

“Le nouvel exécutif métropolitain, en liaison étroite avec la Ville de Caluire, qui avait signalé ce point noir à la Métropole il y a déjà plusieurs années, a demandé à ce qu’une solution provisoire, mais parfaitement sécurisée soit mise en place très rapidement avant de lancer des études pour un aménagement pérenne. Des travaux de sécurisation vont donc être engagés sur le terrain prochainement pour que ce secteur soit sécurisé au plus tard dans six semaines”, a ajouté le Grand Lyon.

Les représentants de la ville à vélo devraient être reçus par la métropole de Lyon et la ville de Caluire la semaine prochaine.