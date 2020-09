Lyon : une manifestation de cyclistes pour sécuriser le trajet Caluire / Part-Dieu

Malgré les promesses en mai de création d'aménagements cyclables dans le secteur Saint-Clair/Pont Poincaré, les travaux n'ont pas avancé. L'association La ville à vélo manifestera ce vendredi pour interpeller les pouvoirs publics.

L'association La ville à vélo manifestera le 24 septembre prochain à 8h au niveau du Pont Poincré pour demander une amélioration des infrastructures cyclables de“l'axe nord”qui la relie Part-Dieu et Val-de-Saône. Depuis la rentée, la pratique du vélo a explosé dans la métropole (+40 % entre septembre 2020 et septembre 2019) et notamment dans le secteur Saint Clair à Caluire et l’axe Pont Poincaré/Boulevard Stalingrad.

“Dans cette zone ne comportant aucun aménagement pour sécuriser les cyclistes, et où rien n’est fait pour favoriser les déplacements quotidiens des néocyclistes on compte +54 % de cyclistes sur le Pont Poincaré et +38 % sur le carrefour Grande Rue de Saint-Clair / Montée des Soldats en un an et demi. Ces chiffres sont d’autant plus marquants qu’en l’absence d’aménagement cyclable, les cyclistes n’ont d’autre choix que d’utiliser le trottoir sur le pont et sur le boulevard Stalingrad, et enfreignent de ce fait le Code de la Route. C’est sur cet axe nord qu’un cycliste aguerri est décédé sous les roues d’un camion en décembre 2019”, rappelle La ville à vélo.

À l'époque un vélo blanc avait été installé au carrefour de la grande Rue de Saint Clair, de la route de Strasbourg, de la Montée des Soldats et du Pont Raymond Poincaré en la mémoire de ce cycliste et pour faire réagir les autorités publiques.

Au mois de mai, la Métropole a annoncé que cet “axe nord” sera équipé d’itinéraires bus/vélo dès juillet. “Depuis, si des difficultés compréhensibles sont apparues pour sécuriser les insertions des boulevards périphériques, les travaux sont toujours au point mort”, déplore l'association de promotion de la pratique du vélo.