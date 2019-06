Le festival "Foot d'Elles", c'est ce mercredi à Lyon

Delphine Cascarino et ses coéquipières de l’Equipe de France féminine lors du match amical contre le Danemark, à Strasbourg, le 8 avril 2019 © Jean-Marc Loos / PhotoPQR-MaxPPP

Les cinémas Lumière lancent ce mercredi le festival "Foot d'Elles" pour parler des femmes dans le sport, en marge de la Coupe du monde féminine de football.

Pour soutenir en salle l'exploit des Bleues sur le gazon en ce début de Coupe du monde de football, les cinémas Lumières mettent les footballeuses à l'honneur. Voici donc la première édition d'un festival baptisé "Foot d'Elles", pour créer "un espace de divertissement et de dialogue autour des femmes et du sport" d'après le programme. Les 26 juin et 1e juillet seront diffusés au cinéma Lumière Bellecour deux films sur la place contestée des femmes dans le monde du ballon rond, en France comme ailleurs.

Le 26 juin, Hors Jeu de Jafar Panahi (2006) sera projeté à 20h45. L'histoire d'une jeune Iranienne, déguisée en garçon pour aller voir en catimini un match de foot. Arrêtée par la police avec d'autres filles, celles-ci décident d'aller voir le match à tout prix. La séance sera animée par la militante féministe iranienne Soudeh Rad et par le corédacteur en chef du mensuel lyonnais Femmes Ici et Ailleurs, Pierre-Yves Ginet.

Le 1e juillet, ce sera au tour de Comme des garçons de Julien Hallard (2018) à 20h45. Ou la création de la première équipe féminine de football de France, à Reims, en 1969, suite au pari osé d'un journaliste sportif contre son directeur. Cette séance sera également animée par Pierre-Yves Ginet.

Pour réserver son billet, c'est ici.