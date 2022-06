Le festival "Entre Rhône et Saône" commence ce vendredi, quel est le programme ?

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, la Ville de Lyon organise la 1re édition de son festival "Entre Rhône et Saône" pour faire revivre le lien qui unit les Lyonnais à leurs deux cours d’eau, la Saône et le Rhône.

La 1ère édition de ce festival mêlera des projets artistiques, écologiques, et festifs, au milieu de la Saône, du Rhône, de la darse de Confluence, à l’Île Barbe en passant par les berges de la Guillotière.

Un budget de 750 000 euros est consacré au festival, dont la moitié est tirée du mécénat.

220 évènements sportifs, culturels, écologiques ou encore gustatifs seront proposés au bord au bord des fleuves, de la darse de Confluence, de l’Île Barbe, des quais du Rhône.

Avec quatre temps forts :

La Mâchecroute. La légende raconte qu’un monstre marin dormirait sous le pont de la Guillotière depuis le Moyen-Âge détruisant tout sur son passage lors de ses réveils. En 1548, dans son Quart Livre, Rabelais décrivait le dragon en ces termes : " Les yeux plus gros que le ventre, la tête plus grosse que tout le reste du corps, avec d’amples et larges et effrayantes mâchoires bien dentelées, tant au-dessus, comme en dessous". Une image effrayante inventée par les Lyonnais, pour personnifier le fleuve et ses crues destructrices qu’il sera bientôt possible d’observer en vrai. Grâce au travail de l’artiste Jacques Rival, la tête du démon aquatique devrait être illuminée et s’élever des eaux au niveau des quais du Rhône.

La parade aux 9 couleurs. Le samedi, tous les Lyonnais sont invités à déambuler entre la place des Terreaux et le pont de la Guillotière dans un cortège chatoyant. Chaque arrondissement s’est vu attribuer une couleur, que les habitants seront invités à arborer en fonction de leur lieu de résidence. Entraînée par les animations de compagnies artistiques, la parade se terminera sur le quai de la Guillotière au moment de l’apparition de la fameuse Mâchecroute.

Guinguettes. Fritures, jeux de boules et bals populaires à l’ombre des eaux de la Saône, les guinguettes ont cette petite saveur de fraîcheur qu’apprécient les Lyonnais lorsque les fortes chaleurs s’abattent sur la ville. Pour renouer avec ce côté festif du fleuve, deux guinguettes seront installées, l’une à l’Île Barbe, côté Saône, et l’autre entre le pont Wilson et le pont de la Guillotière, côté Rhône. Des bals et des espaces de restauration avec "des produits locaux, bio et en circuit cour" y seront proposés le vendredi et le samedi.

Dérives. Deux soirs durant, 150 personnages lumineux, créés par la compagnie Ilotopie, vont fendre les eaux de la Saône et descendre la rivière au rythme du courant et au son d’un musicien.

