Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche

A la Maison des Rancy, l'association Anciela organise ce dimanche son festival Agir à Lyon. Un événement pensé pour "bâtir une région lyonnaise écologique".

L'association Anciela, éditrice du guide Agir à Lyon, et qui œuvre au service de la transition écologique, organise la troisième édition de son festival Agir à Lyon, jusqu'à 18 h à la maison des Rancy (Lyon 3e). Une journée pensée pour aider les Lyonnaises et Lyonnais à trouver des solutions concrètes afin d'agir pour plus d'écologie et de solidarité.

Au programme, une conférence plénière "Réinventer le travail au service de la transition" se tiendra à 11h. Cinq autres conférences thématiques auront lieu en présence de personnes de terrain telles que Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole, afin d'aborder des sujets clé : compostage citoyen, accueil de personnes migrantes, collectifs festinés à faire bouger les communes, sobriété numérique et végétalisation des villes.

Expositions, balades et rencontres

Des rencontres avec 40 associations locales sont aussi prévues afin d'aborder les questions majeures relatives au climat, à l'économie et à l'alimentation. L'occasion de se renseigner sur les actions concrètes à mener pour agir autour de chez soi, à travers des gestes de sobriété énergétique, bons à connaître à l'approche de l'hiver. Pour découvrir les initiatives inspirantes du quartier, ainsi que les coins de nature en ville, l'association a également imaginé des balades découvertes, programmées tout au long de la journée, avec l'association Nature et sens, les jardins Vol'Terre et l'association AMAP aux potes.

En parallèle à ces manifestations, deux expositions seront accessibles : une fresque du climat sous format "quizz" pour en apprendre plus sur les mécanismes du dérèglement climatique, et une exposition qui invite à découvrir les acteurs et actrices de la transition à Lyon 8e.

En 2021, l'événement avait rassemblé environ 1 000 participants. Entrée libre et inscriptions aux conférences recommandées : agiralyon.fr/festival.