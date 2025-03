"Le documentaire est le regard personnel et sensible d'un auteur sur le monde" assure Marion Sommermeyer

Marion Sommermeyer, responsable du Ciné Toboggan et organisatrice du festival de cinéma documentaire Les Ecrans du doc, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Marion Sommermeyer, responsable du Ciné Toboggan de Décines et organisatrice des Écrans du Doc, revient sur la 14e édition des Ecrans du Doc (dont Lyon Capitale est partenaire média), un festival consacré au film documentaire, qui se déroulera du 25 au 30 mars 2025.

Elle nous parle de l'importance du documentaire au cinéma, de son influence dans la société, et des films phares de cette édition, dont certains primés aux Oscars et à Cannes.

"Le documentaire, explique-telle, c'est vraiment le regard d'un auteur sur le monde, une réflexion, un avis à la fois personnel et sensible et curieux sur le monde. Et je pense qu'avec le documentaire au cinéma, on est dans un rapport au temps qui est différent."

Parmi les quinze documentaires sélectionnés, L'Œil d’or du Meilleur documentaire ex-aequo de Cannes 2024 et l'Oscar du meilleur documentaire 2025.

Le programme des Ecrans du Doc 2025

Mardi 25 mars à 18h30 + PRÉSENTATION

LES ANNÉES DÉCLIC

De Raymond Depardon

1983 – 1h05 – France – Avant-Première

Copie restaurée en 4K

Seul face caméra, Raymond Depardon nous murmure ses débuts de photographe cinéaste, ses doutes et ses bonheurs. Il nous transmet avec émotion sa passion pour l’image.

SOIRÉE D’OUVERTURE - Mardi 25 mars à 20h + DÉBAT

LE GARÇON

De Zabou Breitman et Florent Vassault avec Isabelle Nanty, François Berléand

2025 – 1h37 – France – Avant-Première

Les réalisateurs mènent l’enquête pour découvrir qui est ce garçon présent sur toutes les photos de famille. Un documentaire qui mêle fiction et réalité de manière vertigineuse.

+ Rencontre avec les réalisateurs Zabou Breitman et Florent Vassault.

Mercredi 26 mars à 14h30 + PRÉSENTATION

ERNEST COLE, PHOTOGRAPHE

De Raoul Peck

2024 – 1h46 – USA – vost

Ernest Cole, photographe sud-africain, a exposé les horreurs de l’apartheid. Exilé pour le reste de sa vie, Raoul Peck revient sur ses luttes, sa colère et son travail.

Œil d’or du Meilleur Documentaire ex-aequo Cannes 2024

Mercredi 26 mars à 17h + RENCONTRE

CHÂTEAU ROUGE

D’Hélène Milano

2025 – 1h47 – France

Dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, des adolescents grandissent, se cherchent et se perdent tandis que les adultes du système scolaire essaient de les guider au mieux.

+ Rencontre avec des enseignantes des collèges de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin.

Mercredi 26 mars à 20h + RENCONTRE

JUSQU’ICI ET APRÈS ?

De Felix Maria Bühler

2024 – 1h31 – Allemagne – vost – Avant-Première

En 2021, des jeunes font la grève de la faim pour la crise climatique. Certains veulent lutter grâce à la désobéissance civile alors que d’autres emploient des moyens plus radicaux.

+ Rencontre avec le réalisateur Felix Maria Bühler dans le cadre de la manifestation Vox Populi organisé avec le GRAC. En partenariat avec le Goethe Institut et Amnesty International.

Jeudi 27 mars à 14h30 + RENCONTRE

39-45 ELLES N’ONT RIEN OUBLIÉ

De Robin et Germain Aguesse

2024 – 1h31 – France

Le film suit le parcours de quatre Françaises qui racontent avec dignité leur survie pendant la Seconde Guerre Mondiale, entre résistance, déportation et courage.

+ rencontre avec Cindy Biesse, historienne spécialiste du sauvetage et de la résistance civile, rattachée au LAHARA.

Jeudi 27 mars à 17h30 + PRÉSENTATION

AU BOULOT !

De Gilles Perret et François Ruffin

2024 – 1h24 – France

Après un défi lancé par le député François Ruffin, l’avocate Sarah Saldmann découvre les gens du peuple qui vivent avec 1 300 € par mois et qui font tenir le pays debout.

Jeudi 27 mars à 20h + RENCONTRE

PERSONNE N’Y COMPREND RIEN

De Yannick Kergoat avec Fabrice Arfi

2025 – 1h43 – France

Le film décrypte le scandale des financements lybiens et lève le voile sur les liens entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi.

+ Rencontre avec Antton Rouget, journaliste à Médiapart.

Vendredi 28 mars à 14h30 + RENCONTRE

AU CŒUR DES VOLCANS : Requiem pour Katia et Maurice Krafft

De Werner Herzog

2024 – 1h21 – France / Grande-Bretagne – vost

Werner Herzog rend hommage aux volcanologues Katia et Maurice Krafft, disparus tragiquement en 1991. Il célèbre leur vie à travers leurs archives cinématographiques uniques.

+ Rencontre avec Tanguy de Saint-Cyr, volcanologue, cofondateur de l’agence Aventure et Volcans. En partenariat avec le Musée des Confluence.

Vendredi 28 mars à 17h30 + RENCONTRE

NO OTHER LAND

De Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham

2024 – 1h35 – Palestine / Norvège – vost

Depuis 5 ans, Basel Adra, activiste palestinien en Cisjordanie, filme l'expulsion de sa communauté et noue une amitié inattendue avec Yuval, un journaliste israélien qui le soutient.

Oscar du meilleur documentaire 2025

+ Présentation par les membres de la Ligue des Droits de l’Homme Lyon Confluence

Vendredi 28 mars à 20h + RENCONTRE

UN MÉDECIN POUR LA PAIX

De Tal Barda

2025 – 1h32 – Canada / France – vost –Avant-Première

Izzeldin Abuelaish, médecin palestinien ayant travaillé en Israël, perd ses trois filles et une nièce tuées par un char israélien à Gaza. Exilé au Canada, il milite pour la paix et a été nominé trois fois pour le Prix Nobel de la Paix.

+ Rencontre avec la réalisatrice du film (en visioconférence)

Samedi 29 mars à 14h30

TEHACHAPI

De JR

2024 – 1h32 – France / Suisse / vost

L’artiste JR intervient dans une prison de haute sécurité en Californie. À travers une fresque, les détenus rassemblent leurs portraits et histoires, offrant un message d’espoir et de rédemption.

+ Précédé de la retransmission d’une interview du réalisateur JR.

Samedi 29 mars à 16h30 + RENCONTRE

DE LA GUERRE FROIDE À LA GUERRE VERTE

D’Anna Recalde Miranda

2025 – 1h42 – France / Italie / Paraguay – vost

La frontière Paraguay-Brésil, berceau de l’agro-industrie, mêle un passé de violence politique et un présent marqué par l’assassinat des défenseurs de la terre.

+ Débat en présence de Francis Poulet, membre de l’association lyonnaise de soutien au mouvement des paysans sans-terre du Brésil et et Alvar de La Llosa, professeure en études hispaniques et latino-américaines à l’Université Lyon 2.

GRANDE SOIRÉE MUSICALE - Samedi 29 mars à 19h30 + RENCONTRE

LES FILLES DU NIL

D’Ayman El Amir et Nada Riyadh

2025 – 1h42 – Égypte – vost

Dans un village égyptien, des jeunes filles forment une troupe de théâtre de rue et défient leur communauté pour devenir des femmes libres.

Œil d’or du Meilleur Documentaire ex-aequo Cannes 2024

+ Rencontre avec l’association Les Rencontres Interférences.

+ Concert dans le Hall du Toboggan du groupe oriental Tlêta Trio, en partenariat avec la Médiathèque de Décines-Charpieu

Dimanche 30 mars à 14h30

LE GARÇON

De Zabou Breitman et Florent Vassault avec Isabelle Nanty, François Berléand

2025 – 1h37 – France

Les réalisateurs mènent l’enquête pour découvrir qui est ce garçon présent sur toutes les photos de famille. Un documentaire qui mêle fiction et réalité de manière vertigineuse.

Dimanche 30 mars à 16h30 + RENCONTRE

ERNEST COLE, PHOTOGRAPHE

De Raoul Peck

2024 – 1h46 – USA – vost

Ernest Cole, photographe sud-africain, a exposé les horreurs de l’apartheid. Exilé pour le reste de sa vie, Raoul Peck revient sur ses luttes, sa colère et son travail.

Œil d’or du Meilleur Documentaire ex-aequo  Cannes 2024

+ Rencontre avec Julie Noirot, maîtresse de conférences en études photographiques à Lyon 2 et Vincent Michelot, professeur d’histoire politique des États-Unis à Sciences-Po Lyon.

SÉANCE DE CLÔTURE - Dimanche 30 mars à 19h30 + RENCONTRE

CE N’EST QU’UN AU REVOIR

De Guillaume Brac

2025 – 1h06 – France – Avant-Première

Les amitiés du lycée peuvent-elles durer ? Bientôt, Aurore, Nours, Jeanne, Diane et les autres quitteront leur internat et leur vie partagée.

+ Rencontre avec Guillaume Brac

La restranscription intégrale de l'entretien avec Marion Sommermeyer

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Marion Sommermeyer, bonjour. Alors vous êtes responsable du cinéma au Tobbogan de Décines et organisateur des Écrans du Doc, 14e édition, c'est du 25 au 30 mars. Donc c'est le festival du film documentaire, 15 films qui vont être sélectionnés, qui mettent à l'honneur les œuvres de cinéastes observateurs de notre société. Alors le documentaire, c'est un genre cinématographique, on va dire, un peu à part dans l'univers du cinéma. J'allais dire, alors le mot, vous m'en prendrez peut-être sur le mot, mais quel rôle joue-t-il en tout cas ? Qu'est-ce qui restitue le documentaire au final ?

Alors moi ce qui m'intéresse dans le documentaire, et je crois que c'est le documentaire qu'on trouve au cinéma, qui est un long métrage de cinéma, le documentaire, c'est vraiment le regard d'un auteur sur le monde, une réflexion, un avis à la fois personnel et sensible et curieux sur le monde. Et je pense qu'avec le documentaire au cinéma, on est dans un rapport au temps qui est différent.

Ce rapport au temps... finalement dans les salles, il y a très peu de documentaires, ou alors ils durent pas très longtemps et ils restent pas très longtemps en salle. C'est justement ce rapport au temps en salle, c'est quoi finalement ?

Ce rapport au temps, c'est déjà quand on crée un documentaire, c'est pas comme un reportage, donc ça prend du temps, c'est parfois plusieurs années. Parmi les films que l'on va passer, certains ont été filmés pendant 4, 5 ans, voire 10 ans, ça dépend lesquels des réalisateurs. Donc il y a un temps, un rapport au réel qui est complètement différent. Et puis après, c'est vrai que le documentaire au cinéma, c'est difficile, on va dire, de le programmer, je sais pas, 5 ou 6 séances par semaine, quand on le ferait avec de la fiction. Donc c'est important aussi que des temps comme les écrans du doc soient là aussi pour rappeler l'actualité du cinéma documentaire, notamment avec des films qu'on n'a pas pu découvrir en salle à l'automne.

Parce que finalement, l'influence, ça rejoint un peu ce dont on vient de parler, mais pour aller un peu plus loin, l'influence du documentaire dans la société, c'est quoi au final ?

Moi, je pense que ça participe de la compréhension du monde, d'avoir une approche plus sensible. Oui, c'est vraiment une fenêtre sur le monde. C'est souvent un regard avec beaucoup d'humanité qui montre aussi la complexité, parce qu'on prend le temps de la compréhension.

Aujourd'hui, on est dans une époque où effectivement, la complexité, c'est tout est binaire. C'est noir, c'est blanc, il n'y a plus de zone grise. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour comprendre ce monde. En préparant cette émission, j'avais vu une phrase de Godard qui avait dit que justement, le documentaire, c'était à propos, c'était en 59, à propos d'un documentaire, je ne sais plus lequel, et qui disait que le documentaire, finalement, ça parle de la vérité. C'est la vérité, c'est pas une vérité, c'est la vérité, parce que ce sont des faits.

Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est obligatoirement un regard critique et personnel. Donc, je trouve que non, il n'y a pas une vérité.Il y a une réalité, mais après, il y a des regards.On le verra sur les films qu'on va programmer. Je pense que quand on aborde la question de la Palestine ou de la Cisjordanie de Gaza, par exemple, il y a des regards d'auteur et il y a aussi une réalité, évidemment, mais il y a quand même des regards personnels.

Est-ce qu'on pourrait dire de manière générale que le documentaire, il a de beaux jours devant lui ou pas ?

Moi, je crois, oui, oui. Oui, surtout aujourd'hui, on est un peu perdu avec cette globalisation du monde, avec ces fake news et avec une interrogation qu'on doit avoir sur l'image, sur les propos tenus, sur les réalités du monde. Oui, je pense que le documentaire, et on le voit bien, de plus en plus de spectateurs aiment aller au cinéma voir du documentaire. C'est plutôt, on va dire, en termes de fréquentation, plutôt des séances qui progressent.

Donc, les Écrans du Doc, on voit que, en tout cas, le documentaire, il a de beaux jours devant lui parce que c'est la 14e édition, quand même. Vous réunissez à peu près, bon an, mal an, combien de personnes justement qui viennent voir ce festival, les Écrans du Doc ?

Alors, c'est variable. On espère que ça va progresser encore, mais on est entre 1 500 spectateurs chaque année qui viennent. Et puis, on a aussi des séances hors les murs puisque des séances ont lieu au ciné du Cher, ont lieu aussi à Vénissieux, ont lieu à Rillieux-la-Pape, à Sainte-Foy-lès-Lyon, mais principalement au Ciné Toboggan.

Alors, donc, cette année, donc, 15 films sélectionnés, notamment, c'est ceux dont on parlait un peu avant l'émission. Il y a un film primé, qui a été primé, qu'on va voir aux Écrans du Doc, qui a été primé aux Oscars, c'est No Other Land. Et puis, deux autres qui ont eu l'Oeil d'Or à Cannes, qui récompense le meilleur Les filles du Nil et puis...Ernest Cole, photographe. Comment vous sélectionnez-vous vos films, votre documentaire ? Parce que j'imagine que vous en recevez beaucoup, simplement, il faut en trouver 15. Donc, comment vous faites vos choix ? Vos questionnements de société aussi ?

Voilà, c'est vraiment ça. Déjà, je m'arrête à la programmation, enfin, aux sorties des films 2024 ou 2025. Donc, on est soit sur des avant-premières, soit sur des films de l'actualité. Donc, c'est vraiment le regard d'auteur sur des questions de société. Et après, c'est une petite équipe, c'est assez personnel, on va dire, mais c'est... Je crois que c'est vraiment... Par exemple, sur No Other Land, moi, j'avais vu ce film il y a plus de six mois. J'ai pensé que c'était un film important à montrer. Là, il vient d'avoir l'Oscar. C'est une coïncidence. Voilà, tant mieux pour nous, parce qu'on sent que déjà, au niveau des préventes, c'est celui qui part en tête. Donc, c'est important aussi qu'on parle des films. Après, il y a d'autres documentaires moins connus, notamment sur les avant-premières. On aura donc Un médecin pour la paix, qui sera juste après No Other Land, le vendredi 28 mars. Là, on est sur une avant-première d'un portrait d'un... d'un médecin qui... qui, à trois reprises, déjà, a failli avoir le prix Nobel de la paix, qui vit au Canada maintenant et qui a été médecin à Gaza et en Israël et qui se bat pour la justice à Gaza et qui est un film assez... assez fort aussi sur cette thématique.

L'émission Touche à sa femme et en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les films qui sont programmés pour les écrans du doc 2025, ça sera sur lyoncapitale.fr donc, je répète, c'est du 25 au 30 mars et pour plus d'informations, c'est www.lyoncapital.efr Merci beaucoup Marion Sommermeyere d'tre venue sur le plateau de 6 minutes chrono.

Merci à vous.