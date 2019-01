Le Danemark remporte le Bocuse d'Or 2019 à Lyon

Le Danemark a reçu, ce mercredi soir, à Lyon, le Bocuse d'Or, le plus grand prix culinaire international. Le Danemark devance la Suède et la Norvège.

"C'est la première édition sans mon père. C'est beaucoup d'émotion. Cette édition est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire. C'est le plus cadeau pour mon père." Lorsque que Jérome Bocuse prononce ces mots, à 18h30, dans l'enceinte de 8 000 m2 d'Eurexpo dédié au Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine que la planète ait jamais connu, les 1 300 personnes présentes en tribune, supporters venus des quatre coins du monde, accompagnés du millier de journalistes accrédités, applaudit à tout rompre. Vincent Ferniot, journaliste et présentateur historique au style inimitable, passe en revue le comité international d'organisation du Bocuse d'Or : douze Meilleur Ouvrier de France !

En backstage, les vingt-quatre équipes internationales qualifiées pour la finale : Maroc, Hongrie, USA, Argentine, Norvège, Chili, Islande, Brésil, Canada, Italie, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, France, Singapour, Chine, Belgique, Thaïlande, Tunisie, Japon, Suisse, Suède, Australie, Corée du Sud.

Il est 18h45. La salle applaudit, mais à petit feu, les larmes coulent sur les visages. Qu'on vienne de Sud, du Nord, de l'Est ou de l'Ouest. Vincent Ferniot applaudit à en perdre son micro. Gigantesque hommage au chef le plus capé de l'histoire, le double chef du siècle. Merci Monsieur Paul !

Le Bocuse d'Or, c'est un tremplin unique pour accéder à une reconnaissance internationale, l'événement de référence de la haute cuisine, le Graal des jeunes chefs du monde. 24 nations en lice, 1 seul Bocuse d'Or.

La remise des prix commence.

Prix de la meilleure affiche : Maroc

Prix du meilleur commis : Christian Wellendorf, Danemark

Prix spécial de l'assiette : France

Prix thème viande : Finlande

Bocuse de bronze : Norvège

Bocuse d'argent : Suède

Bocuse d'or : Danemark

La Suède détient désormais 1 Bocuse d'Or, 5 Bocuse d'argent et 1 Bocuse de bronze.

La Norvège détient désormais 5 Bocuse d'Or, 3 Bocuse d'argent et 3 Bocuse de bronze.

Le Danemark détient désormais 2 Bocuse d'Or, 3 Bocuse d'argent et 1 Bocuse de bronze