Le Critérium du Dauphiné passera dans le Rhône

La 5e étape du Critérium du Dauphiné passera dans le Rhône le 6 juin prochain.

Ce jeudi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez et Christian Prudhomme, organisateur du Dauphiné, ont présenté le tracé de la 76e édition du Critérium du Dauphiné. Le 5e étape de la course le jeudi 6 juin reliera deux communes du Rhône : Amplepuis et Saint-Priest.

Les coureurs passeront par la Loire et les Monts du Lyonnais, puis Mornant et Givors, avant un détour vers Vienne et une arrivée à Saint-Priest. Le critérium du Dauphiné se déroulera du 2 au 9 juin et traversera neuf départements lors de ses huit étapes.

La course démarrera à Saint-Pourçain-sur-Sioule et s'achèvera en Haute-Savoie sur le plateau des Glières. La course s'étend sur plus de 200 kilomètres.