Le corps d'une femme repêché dans le Rhône

La découverte a été faite par un pécheur dans le département de l'Ardèche ce dimanche.

Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, le corps d'une femme a été découvert ce dimanche 24 novembre, dans le Rhône dans le département de l'Ardèche. La découverte a été faite par un pêcheur. On ne connaît pas l'identité de la victime, mais il pourrait s'agir du cadavre d'une femme qui était portée disparue depuis le 5 novembre dernier, écrivent nos confrères. La victime a disparu près de Vienne, mais on ne sait pas encore dans quelles circonstances. Une enquête est en cours et une autopsie va avoir lieu.