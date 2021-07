Le chômage en baisse de 2,3 % dans la Métropole de Lyon au deuxième trimestre 2021

Il y a près de 2 000 demandeurs d’emploi de « catégorie A » en moins dans la Métropole de Lyon, au second trimestre de 2021. (Photo by PASCAL GUYOT / AFP)

La Métropole de Lyon compte 84 020 demandeurs d’emploi de "catégorie A" (sans aucune activité), selon les chiffres du chômage du second trimestre de 2021, publiés ce mardi 27 juillet par les services de l’État. Cela représente une baisse de 2,3 % par rapport au début de l’année.

Les chiffres du chômage du second trimestre 2021, d’avril à juin, ont été dévoilés ce mardi 27 juillet par les services de l’État. Dans la Métropole de Lyon, le taux de chômage des personnes dites en "catégorie A", soit celles qui sont sans activité et tenues de chercher un emploi, a baissé de 2,3 % au cours des trois derniers mois. Un taux supérieur de près de 1 % à la baisse nationale, qui est de 1,4 % sur la même période, mais inférieur à la moyenne enregistrée en Auvergne-Rhône-Alpes, - 3,5 %.

Concrètement, cela veut dire que sur le territoire de la Métropole de Lyon il y a désormais 84 020 personnes sans activité inscrites auprès des services de Pôle emploi, soit 1 980 de moins qu’au début de l’année. Sur un an, leur nombre a baissé de 14,8 %.

En incluant les Grands Lyonnais exerçant une activité réduite (soit en catégories B et C), le nombre de travailleurs inscrits à Pôle emploi se porte à 132 520 au deuxième trimestre 2021, soit une baisse de 0,8 % sur un trimestre et de 2,1 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre chute quant à lui de 1,8 % sur un trimestre et de 2,4 % sur un an.

Des chiffres encore supérieurs à ceux de 2019

Après la hausse du nombre de demandeurs d’emploi, enregistrée tout au long de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les chiffres du chômage continuent de baisser dans la Métropole de Lyon. Toutefois, ils se situent encore au-dessus de ceux publiés juste avant la crise sanitaire, au quatrième trimestre de 2019, où environ 80 000 demandeurs d’emploi en "catégorie A" étaient recensés par les services de l’État dans l’agglomération lyonnaise.