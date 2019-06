Le centre international de formation de l'OMS va s'installer à Lyon

Après le Centre international de recherche sur le cancer, la ville de Lyon va accueillir l'Académie de l'OMS destiner à former les professionnels de santé.

Mardi, le président de la République Emmanuel Macron et le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont signé une déclaration d'intention pour la création de ce centre de formation international. Cette “Académie de l'OMS” va s'installer à Lyon et proposera une formation continue aux professionnels de santé. “L'Académie de l'OMS (...) va révolutionner l'enseignement continu tout au long de la vie dans le domaine de la santé" et "ambitionne de dispenser des formations à des millions de gens", a indiqué l'OMS dans un communiqué. “En octobre, nous poserons la première pierre de l'Académie, en même temps que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui tiendra cet automne à Lyon sa réunion de reconstitution de ses ressources”, a déclaré Emmanuel Macron, rapporte l’AFP.

Director-General @DrTedros and the President of #France 🇫🇷, @EmmanuelMacron signed a Declaration of Intent to establish a #WHOAcademy which aims to reach millions of people with innovative learning via a digital learning platform based in #Lyon https://t.co/8E49Fl6bsL pic.twitter.com/QstyhyYh7b — World Health Organization (WHO) (@WHO) 11 juin 2019

“L’Académie réunira des compétences dans les domaines des sciences de l’éducation pour adultes et des sciences comportementales, elle sera dotée de technologies pédagogiques de pointe comme l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle, elle appliquera les normes de l’OMS et elle disposera de données afin de dispenser un enseignement multilingue accrédité, adapté et à fort impact pour répondre à des besoins différents”, assure l'OMS. On ne connaît pas encore la date de l'arrivée de cette académie.

Ce ne sera pas le premier bâtiment de l'OMS a Lyon. La ville héberge déjà depuis 1969 le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Un organisme qui s’installera sur le secteur Biodistrict Lyon-Gerland d’ici 2021 dans un bâtiment à l'architecture impressionnante.