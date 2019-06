Le brevet des collèges reporté à cause de la canicule

À cause de la canicule, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé que le brevet des collèges serait reporté de quelques jours. Des températures jusqu'à 41 degrés sont attendues à Lyon cette semaine.

Le brevet des collèges est reporté au 1er et 2 juillet à cause de la canicule. Cette annonce vient d'être faite par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Les examens devaient se tenir les 27 et 28 juin, mais à cause de la canicule, un report a été préféré. Les lieux et ordres des examens ne changent pas.

A Lyon, ces deux journées devaient être les plus chaudes de la semaine, avec des températures jusqu'à 41 degrés. Elles devraient être plus basses les 1er et 2 juillet, situées autour de 33/36 degrés.