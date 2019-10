“Le baron et la pute” : le communiqué lunaire du MoDem à Lyon

Critiquant un article de Libération où l'élue MoDem Fouziya Bouzerda est qualifiée de courtisane de Gérard Collomb, des élus de Lyon ont dénoncé la misogynie contre leur candidate. “Après Alice et le maire, le baron et la pute”, ont-ils titré.

“Gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge !”, c'est ce qu'à du se dire Fouziya Bouzerda à la lecture du communiqué publié hier par ses camarades du MoDem. Un texte titré “le baron et la pute” en réaction à un article de Libération, paru vendredi dernier, où il est écrit “pour le fauteuil de maire, le baron miserait sur l'une de ses courtisanes, Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral”.

Voyant dans le mot courtisane, la définition de “femme de mœurs légères” et non de simples membres de la cour du maire, les élus MoDem Lyonnais ont estimé que le quotidien “évoquait madame Bouzerda comme une prostituée pour mieux dénoncer une soi-disant ambition dévorante”. “De quoi ouvrir les pulsions les plus viles de notre pays”, selon eux.

Pourtant dans l'article de Libération, aucune trace de procès en ambition dévorante à l'encontre de la présidente du Sytral, et encore moins d’accusations de mœurs légères. Si l'objectif du MoDem était de parler de sa candidate à la ville de Lyon, c'est raté, et même assez gênant.