Ce dimanche et jusqu'à vendredi prochain, se déroule le 36ème congrès du Comité International d'Histoire de l'Art à Cité Internationale.

Cet été, Lyon accueille le plus grand événement scientifique en histoire de l’art au monde. Organisé seulement tous les 4 ans, le Congrès du Comité international d’histoire de l’art pose ses valises à Lyon pour sa 36ème édition (et pour la première fois depuis 1989), avec pour thème Matière, matérialité, qui intéressent la conception, la production, l’interprétation et la conservation des œuvres d’art de toutes les cultures et de toutes les époques.

''Cette rencontre scientifique et culturelle d’envergure mondiale a pour objectifs principaux le partage et la diffusion de la recherche grâce au rassemblement des communautés de l'histoire de l'art et du patrimoine autour d'un thème fédérateur'' explique le Congrès.

Laurent Baridon, Judith Kagan, France Nerlich, Sophie Raux seont présents pour animer cet évènement. Les modalités d'inscription sont disponibles sur leur site internet.