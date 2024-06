Législatives : Vers une abstention en forte baisse ?

Les élections législatives se dérouleront les 30 juin et 7 juillet prochain, avec en enjeu une majorité à l'Assemblée Nationale et une possible cohabitation présidentielle et ministérielle. L'abstention devrait être en chute drastique et se située autour des 36%, un record depuis plus de 20 ans.

39.6% en 2007, 42.8% en 2012 et plus de 50% d'abstention en 2017 puis 2022, voici les chiffres d'abstention pour les dernières élections législatives. Les Français s'étaient désintéressés de leurs représentants politiques à l'Assemblée Nationale. Mais depuis sa dissolution par Emmanuel Macron le 9 juin dernier et un possible changement de cap politique dans quelques jours, les électeurs devraient être de retour aux urnes à partir du 30 juin.

En effet, selon un sondage Ifop, plus de 64% des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour des législatives, dans une semaine. Le taux d'abstention pourrait alors se situer autour des 36%. Pour retrouver un tel engouement autour de ces élections, il faut retourner en 2002, où 35.6% des Français n'étaient pas aller voter.

Les électeurs sûrs de leur choix

Les derniers élections présidentielles de 2022 avaient, à titre comparatif, mobilisées 72% des électeurs. En plus d'une faible abstention prévue et d'un enjeu de taille, les électeurs français se disent en grande majorité sûrs de leur choix (autour des 81%).

Sûreté du choix des électeurs selon leur intention de vote (source IFOP) :