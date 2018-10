Laurent Wauquiez visé dans une lettre ouverte des communistes

Les communistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont écrit une lettre ouverte au président LR. Ils l’interpellent au sujet des fermetures de différents centres de formations pour adultes en Auvergne.

Non-contents de la fermeture prochaine des centres du Cantal et de Haute-Loire, consacrés à la formation professionnelles des adultes, les élus communistes de la région s’adressent au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers une lettre ouverte : "Ce sacrifice engendre la suppression de plusieurs centaines de postes dans les centres Afpa, la fin de l’équité de l’offre de formation sur notre territoire et la disparition pure et simple de l’offre dans les zones excentrées comme on peut légitimement le redouter dans le Cantal et la Haute-Loire. […] C’est aujourd’hui un plan d’urgence que nous exigeons. Ce plan d’urgence vous le devez à l’Afpa qui œuvre depuis tant d’années sur les territoires pour former nos concitoyens et vous le devez aux Auvergnats et Rhônalpins." Depuis deux ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé 110 millions d’économies, grâce à la baisse des subventions accordées à ces centres.

Selon les syndicats de l’Afpa, les adultes formés par l’Afpa sont 70 % à retrouver un emploi. Des chiffres qui semblent satisfaisants, mais qui devraient être rapidement contrasté par les quelque 17 000 demandeurs d’emplois recensés en Haute-Loire. Et outre la fermeture de deux centres auvergnats, c’est aussi la direction régionale de Beaumont qui devrait fermer ses portes, ainsi que l’Afpa de Montluçon qui va perdre la compétence de sept formations. Au micro de France 3, Jean-François Guérut, secrétaire du comité régional d’établissement Afpa Auvergne, s’inquiète pour l'avenir : "Ceux qui sortent de chez nous trouve un emploi : on verra sur le terrain l’effet de diminution des effectifs des organismes de formation."