Lacroix-Laval : partez ce soir à la rencontre des chauves-souris

A l’occasion de la nuit de la chauve-souris, le château du domaine de Lacroix-Laval accueille les curieux pour venir découvrir la chauve-souris. Au programme, conférence et balade nocturne pour découvrir les espèces méconnues.

On ne les entend pas, on les voit peu, pourtant elles peuplent la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, les spécialistes ont recensés 30 des 35 espèces de chauves-souris présentes en France. Avec le soutien de la métropole de Lyon, la Frapna propose de découvrir gratuitement ce petit mammifère bien utile au cours d’une soirée découverte, qui aura lieu à 20h, au chateau de Lacroix-Laval. "Il y aura d’abord une conférence d’environ une heure et quart, pour présenter de manière générale la chauve-souris, puis une balade organisée autour du château, pour les observer." Munis de bat-box, des outils qui rendent les ultrasons audibles pour l'oreille humaine, les explorateurs pourront entendre les chauves-souris communiquer entre elles. "Ces outils nous permettent d’étudier la présence et les comportements des chauves-souris", précise Cédric Bonvoisin.

Espèces menacées

"Toutes les chauves-souris sont protégées, la plupart sont menacées, et d’autres sont même en danger, à cause des pesticides et de la pollution lumineuse", déplore Cédric Bonvoisin. La chauve-souris pipistrelle, la plus courante, ne pèse que 4 grammes et ne fait que 20 centimètres d’envergure. Pourtant en une nuit, un spécimen peut manger près de 2 000 moustiques. "C’est un vrai insecticide naturel !" commente Cédric Bonvoisin.

Pour participer, inscrivez-vous gratuitement en écrivant à l'adresse cedric.bonvoisin@frapna.org

Rendez-vous à 20h, au parc de Lacroix-Laval