La ville de Lyon lance son programme de licence de marque pour soutenir l'économie locale

Pour valoriser le savoir-faire des entreprises locales, la ville de Lyon a lancé un programme de licence de marque qui vise à donner de la visibilité aux acteurs économiques engagés dans une démarque de qualité et de durabilité.

La ville de Lyon veut promouvoir davantage le savoir-faire des entreprises locales engagées en faveur d'une économie durable. Pour cela, la municipalité a annoncé ce 19 novembre le lancement d'un programme de licence de marque. Le principe est simple. La ville de Lyon propose un partenariat officiel à travers une licence de marque ou de co-marquage aux entreprises qui créent, fabriquent et/ou commercialisent des produits locaux et responsables. L’objectif de cette démarche : créer une offre de produits officiels à travers ses marques iconiques pour faire rayonner l’identité lyonnaise. Pour inaugurer son programme, la ville lance ses deux premières marques : « Ville de Lyon » et « Fête des lumières ».

Première marque lancée, la licence « Ville de Lyon », symbole ainsi une richesse patrimoniale et un savoir-faire local dans la gastronomie, la culture ou l'histoire. "Avec un positionnement tourné vers la valorisation de son patrimoine immatériel, la promesse de la marque est d’expérimenter un art de vivre local grâce au talent de ses entreprises", indique la ville dans un communiqué. La licence « Fête des lumières » impliquera un cahier des charges basé sur la durabilité des produits proposés, tout en développant des collaborations avec des entreprises locales.

Plusieurs établissements ont déjà obtenu leur sous-licence. La pâtisserie Les Eclaireurs Pâtissiers est mise à l'honneur en obtenant le label "ville de Lyon". Fondés par les frères Guillaume et Romain Luyat, deux passionnés de gastronomie, les Eclaireurs Pâtissiers se sont fait connaître à Lyon grâce à un concept de pâtisserie mono-produit autour des éclairs composés à partir de matières premières de grande qualité.

"Ce programme de licence a pour objectif de développer des marques qui mettent en valeur les fiertés lyonnaises. S’engager dans ce programme de licence de marque, c’est nouer une nouvelle forme de partenariat économique avec les entreprises du territoire engagées, et contribuer à leur développement en proposant un produit original et fruit d’un savoir-faire local", a indiqué dans un communiqué Camille Augey, adjointe de la ville de Lyon déléguée à l'emploi, l'économie durable, l'insertion, le commerce et l'artisanat.