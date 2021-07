La Ville à Vélo demande l'accès aux données de tous les projets de voirie à la Métropole de Lyon

La Ville à Vélo réclame plus de transparence sur les travaux de voirie entrepris par la Métropole de Lyon. L'association de cyclistes a envoyé une lettre ouverte au président Bruno Bernard et à ses vice-présidents.

La Ville à Vélo a envoyé une lettre ouverte au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et à ses vice-présidents. L'association de cyclistes réclame les données de tous les projets de travaux de voirie. En effet, elle déplore un manque de transparence à ce sujet. "Ceci comprend notamment le plan initial, la date d’obtention du permis de construire, la date et le compte-rendu de la réunion de concertation s’il y a lieu, le plan définitif, l’arrêté municipal ou métropolitain, les dates prévues et les dates réelles des travaux, l’estimation des coûts et les coûts réels mis à disposition du public au fur et à mesure de l’avancement du projet", détaille la missive.

"Renforcer le lien de confiance entre les institutions et les citoyens"

Pour justifier sa démarche, la Ville à Vélo invoque "la loi du 8 octobre 2016 pour une République numérique qui instaure l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et les administrations de plus de 50 agents, de publier en ligne les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Il nous semble que les données des projets de voirie justifient un tel intérêt au sens où elles constituent une source d’information utile pour nos concitoyens souhaitant s’impliquer dans l’action publique et où cette transparence renforcera le lien de confiance entre les institutions et les citoyens", conclut Nicolas Frasie, administrateur de l'association.