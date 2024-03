À Lyon, les métros A, C et B perturbés par un colis suspect et une panne

La circulation des métros A, C et B du réseau TCL est perturbée ce vendredi matin à Lyon, en raison de la présence d'un colis suspect à la station Hôtel de Ville. Le métro B est également touché par une panne.

Depuis 8h20, la découverte d’un colis suspect à la station de métro Hôtel de Ville perturbe le bon fonctionnement de la ligne A du réseau TCL. Les stations de Perrache à Masséna ne seront plus desservies au moins jusqu’à 9h30, le temps de procéder à une levée de doute. La circulation du métro C est également affectée par cet incident, qui entraîne une interruption du trafic entre les stations Hôtel de Ville et Croix-Rousse, là-aussi au moins jusqu’à 9h30.

Selon le site des TCL, la ligne B du métro est également perturbée par la présence d'un colis suspect, à laquelle s'ajoute une panne de rame selon les services de Keolis contactés par Lyon Capitale. Aux environs de 9 heures, le métro B ne circulait donc qu’entre Saint-Genis-Laval et le stade de Gerland et le trafic entre les stations de Charpennes Charles Hernu et Debourg ne devrait pas reprendre avant 10 heures.