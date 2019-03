La vidéo du meurtre de Lyon Croix-Rousse tourne sur les réseaux sociaux

Ce mercredi matin, nous rapportions l'histoire d'un meurtre à la Croix-Rousse diffusé sur Facebook. La vidéo tourne depuis mardi sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Meurtre de Lyon Croix-Rousse, le parquet donne des détails

Mardi soir, les policiers découvrent dans un appartement de la Croix-Rousse le corps sans vie d'un homme de 28 ans, poignardé à plusieurs reprises. La torture du jeune homme et son meurtre ont été filmés et diffusés sur Facebook, un ami de la victime a vu la vidéo et a prévenu la police (lire ici). De même, sur cette vidéo, on peut voir une seconde victime, aujourd'hui introuvable.

Depuis 24 heures, cette vidéo, ainsi que des captures d'écran circulent sur les réseaux sociaux. Les policiers du Rhône appellent à ne pas relayer ces contenus, tandis que le compte Twitter de la police nationale fait de même tout en rappelant que les policiers de la plateforme Pharos "sont mobilisés pour faire retirer la vidéo". Les personnes qui diffuseraient cette vidéo risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.