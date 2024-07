La vasque olympique, un peu de Saône-et-Loire dans le ciel parisien

Deux entreprises de Saône-et-Loire ont permis à la vasque olympique de s’élever dans le ciel parisien. (Photo by David GRAY / AFP)

Deux entreprises de Saône-et-Loire ont participé à la conception de la vasque olympique des JO de Paris.

Innovante, inédite et saluée dans le monde entier, la vasque olympique dévoilée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 est depuis l'objet d'une fascination des touristes qui se pressent au jardin des Tuileries pour l'admirer.

Deux entreprises de Saône-et-Loire, Metalliance et Gauthey Industrie, basées à Saint-Vallier et Autun, ont ainsi largement participé à la conception de ce qui est devenu une attraction touristique. Metalliance a réalisé le ballon captif autour d'un dispositif permettant à une nacelle de six mètres de diamètre de grimper jusqu'à 60 mètres d'altitude grâce à un cable relié à un treuil.

Gauthey Industrie a de son côté réalisé l'électricité et l'automatisme du fonctionnement de la vasque. Au total, il a fallu six mois aux deux entreprises pour concevoir la nacelle, le treuil et les composants électriques.