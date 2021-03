La SPA de Lyon sauve 19 chiens gardés dans de mauvaises conditions

La SPA de Lyon est intervenue le 19 février dans un domicile de la commune de Saint-Paul-de-Varax, accompagné de la gendarmerie et du maire de la commune pour secourir 19 chiens vivants dans de mauvaises conditions.

19 chiens et chiots, âgés de 3 mois à 10 ans, ont été secourus le 19 février dans un domicile de Saint-Paul-de-Varax, dans l’Ain, par la SPA de Lyon. Il vivait dans un terrain au milieu de carcasses de voitures, de bennes métalliques et des chenils en mauvais états. Les animaux n’avaient ni eau ni nourriture à disposition et vivaient dans leurs excréments.

C’est le maire de la commune qui a averti la SPA, après de multiples plaintes des voisins. Les chiens ont été transportés aux refuges de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle.

Une plainte a été déposée pour défaut d’abreuvement, mauvaises conditions de détention, mauvais traitements et défaut d’identification.

L’association précise toutefois qu’elle ne souhaite pas accabler le désormais ancien propriétaire des animaux. Il ne les aurait pas violentés, il aurait été surtout totalement dépassé par la situation, incapable de s’occuper de ses animaux, étant lui-même en situation difficile.