S'ils chamboulent les habitudes, les travaux à la gare Lyon-Perrache semblent avoir été adoptés par les Lyonnais. Les marquages au sol, installés pour guider les voyageurs entre la gare SNCF, la gare routière et le métro, font désormais partie du décor et facilitent grandement les déplacements.

Désormais, plus besoin de chercher désespérément son chemin en scrutant les panneaux suspendus. Des bornes blanches et de nombreux marquages au sol permettent de facilement trouver son chemin dans la gare de Lyon-Perrache. Et ce malgré l'impossibilité d'emprunter la passerelle qui reliait originellement les deux gares.

"Un coup d’œil au sol et c’est bon, on sait où aller !" s’enthousiasme Martine, 65 ans, habituée des trajets entre Lyon et Grenoble. Avec la fermeture de la passerelle reliant la gare routière à la gare SNCF, de nouveaux itinéraires ont été mis en place. Et les marquages bleus (gare SNCF), blancs (place Carnot), roses (métro A), violets (tramways) et verts (bus/cars), clairement visibles, sont rapidement devenus les nouveaux guides des voyageurs.

"Avant, je voyais des gens tourner en rond avec leur valise, complètement perdus. Maintenant, tout est limpide"

Sur place, l’ambiance est bien plus sereine qu’aux premiers jours du changement. "Avant, je voyais des gens tourner en rond avec leur valise, complètement perdus. Maintenant, tout est limpide", observe Thomas, qui rejoint quotidiennement la gare SNCF depuis le métro. Même avis du côté d’Antoine, étudiant qui prend régulièrement le car pour rentrer chez ses parents : "La première fois, j’ai suivi la foule. Mais aujourd’hui, je me laisse simplement guider par les flèches au sol. C’est pratique et en plus, ça fait gagner du temps."

S'ils sont discontinus, ces cinq marquages au sol sont très présents dans et autour de la gare de Lyon-Perrache. Photo T.T.-C.

Dans les couloirs de la gare, les passants avancent sans hésitation, les yeux rivés sur les indications tracées au sol pour les plus novices. Quelques voyageurs ralentissent encore, intrigués par ces nouvelles marques, mais la majorité suit le mouvement avec fluidité. Julie, de passage à Lyon pour un week-end, résume l’opinion générale : "Franchement, c’est top ! À quand ça partout ? C'est la solution à tous nos problèmes (sourire)."

