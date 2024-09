Piétonnisation : Lyon, à la traîne ?

Lyon va élargir sa zone piétonne même si la Métropole de Lyon lui préfère le terme d'apaisement. Une révolution pour la ville mais qui peut paraître anecdotique comparée à de grandes métropoles européennes.

Avant même le déploiement progressif du plan d’apaisement de la Presqu’île, Lyon faisait déjà partie des villes les plus piétonnisées de France avec 6 % de sa superficie sans trafic automobile. Les communes françaises sont plutôt en retard en comparaison à d’autres grandes villes européennes précurseurs dans la limitation de la place laissée à la voiture en centre-ville.

Amsterdam

Comme Venise, inévitablement la ville la plus piétonne au monde, Amsterdam, par ses canaux, limite considérablement la possibilité de circuler en voiture, même si des axes existent. La ville a fait le pari du vélo et en est devenue la capitale ainsi qu’un modèle pour toutes les métropoles comme Lyon qui désirent miser sur les mobilités douces. Le revers de ce modèle hollandais est moins connu. Le développement du vélo s’est fait au détriment des transports en commun dont la part modale est relativement faible eu égard à d’autres grandes métropoles : 18 %.

Copenhague

La capitale danoise est l’autre référence des écologistes lyonnais dans leur choix d’investir sur un réseau d’autoroutes à vélo. La part modale de la bicyclette dépasse les 40 % à Copenhague quand, à Lyon, la majorité métropolitaine espère arriver à 15 % à la fin du mandat. Dans cette ville, les déplacements piétons sont en revanche à des niveaux anormalement bas : 6 % contre 45 % dans Lyon et Villeurbanne.

Milan

La capitale lombarde a imposé un péage urbain dès le milieu des années 2010. Les Milanais ont droit à 50 passages gratuits par an. En cas de dépassement, ils doivent payer 3 euros par trajet. Pour les voyageurs de passage, il faut s’acquitter d’un droit d’entrée de 7,50 euros pour la journée. Le week-end et en soirée, cette ZTL d’un autre genre est, en revanche, gratuite. Elle se conjugue aussi à une ZFE (zone à faibles émissions) qui est également en vigueur dans un périmètre plus large couvrant la quasi-totalité de la ville.

Bruxelles

Depuis 2015, la capitale belge a entamé une vaste piétonnisation de son centre-ville. Certains des grands boulevards qui comportaient quatre voies pour les automobilistes ont été fermés à la circulation. Bruxelles est désormais la ville d’Europe qui compte le périmètre piéton le plus important, après Venise. Au total, elle couvre 500 hectares. Dans la zone la plus centrale, les livraisons ne sont autorisées qu’entre 4 h et 11 h du matin et le stationnement est interdit. Les habitants disposant d’un garage dans le secteur ont le droit d’emprunter cette immense ZTL.

Pontevedra

Cette ville de Galice de 80 000 habitants a fait un choix pour le moins radical à partir de 1999 : chasser progressivement la voiture de son centre-ville. Dans cette zone, les émissions de CO2 ont chuté de 60 %. Seuls les riverains ayant un garage peuvent entrer dans le périmètre piéton ainsi que les véhicules de secours et les livreurs. Les vélos et les trottinettes ont le droit de circuler mais les piétons ont la priorité. Des parkings relais gratuits permettent de desservir la zone piétonne.