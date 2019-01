La région Auvergne-Rhône-Alpes en épidémie de grippe

La semaine dernière, le nombre de cas de grippe a très fortement augmenté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes passant de 178 cas pour 100 000 habitants à 341 cas.

Selon le réseau Sentinelles, les cas de grippe ont très fortement augmenté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux d’incidence des syndromes grippaux vus en consultations de médecine générale a été estimé à 341 cas cette semaine contre 178 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. En France métropolitaine, ce taux d’incidence est de 339 cas pour 100 000 habitants. Du côté des régions, Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la plus touchée. L'Occitanie compte 466 cas pour 100 000 habitants, la Corse 422 et Provence-Alpes-Côte d’Azur 418. Les deux virus les plus présents sont des virus A : H1N1 et H3N2

Pour la semaine prochaine, Sentinelles prévoit une augmentation du nombre de cas de grippes.

Dans la région, 21 cas graves de grippe ont été signalés par Santé Publique France et quatre personnes sont mortes depuis le 5 novembre 2018.