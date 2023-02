La montagne fait son retour en force pour ces vacances de février

Ces deux dernières années, les destinations alternatives (mer, campagne, villes...) gagnaient du terrain. En 2023, la montagne reprend sa place de leader pour les vacances de février.

Les stations de haute montagne regagnent le cœur des Français. C'est ce que tend à prouver une étude de PAPVacances. Dans les dernières années d'autres formes de tourisme comme la campagne, la mer, les villes ou les voyages à l'étranger ont pu grappiller un peu de terrain. Cependant, en 2023, la montagne et les vacances de ski s'imposent haut la main avec une augmentation de plus de 16% des réservations.

Les touristes veulent voir la neige, et surtout pouvoir dévaler les pistes. C'est ainsi que les Alpes sont privilégiées par rapport aux autres massifs français. La Savoie et la Haute-Savoie ont enregistré plus de 28% de réservations cette année. En deuxième position vient le Jura avec plus 8% et les Vosges qui restent en positif. Les autres destinations voient leur nombre de réservation chuter.

Évolution 2023 VS 2022 Alpes + 28,5 % Pyrénées - 21,2 % Massif Central - 20,3 % Vosges + 1,6 % Jura + 8,0 % @ PAP Vacances

Les vacances au ski : un budget lourd

En moyenne, pour passer des vacances dans les Alpes, il faut compter 1 120€ par semaine pour la location d'un appartement. À cela, on ajoute le prix des forfaits de ski, la location du matériel, le transport, etc... Des vacances qui ont un coût. Dans les autres régions, on s'en sort aux alentours de 600€ par semaine pour le logement.

C'est donc en toute logique que la location d'appartements est privilégiée à la location de maisons. Ces derniers sont moins chers, souvent mieux situés et plus faciles à entretenir. Le chalet de montagne fait toujours rêvé mais devient de moins en moins accessible.

La région à l'honneur

Parmi les départements qui comptent le plus de réservations, trois se situent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, on retrouve la Savoie avec 29,5% de réservations en plus, L'Isère + 8,6% et la Haute-Savoie, championne des départements avec + 33,9%.

L'étude donne aussi le top 10 des stations de ski convoitées par les touristes :