La Métropole de Lyon vote une aide aux agriculteurs touchés par l'épisode de gel d'avril

Lors du conseil de la Métropole de Lyon du 21 juin, les conseillers ont voté la mise en place d'une aide de 400 euros par hectare pour les agriculteurs qui ont perdu leurs récoltes à cause du gel en avril dernier.

Les agriculteurs qui ont perdu leurs récoltes à cause de l'épisode de gel du mois d'avril 2021 pourront bénéficier d'une aide de la Métropole. Elle s'élève à 400 euros par hectares. Cette aide, complémentaire à celles de l'État et de la région, devrait être versée cet été.

La mesure a été présentée à la commission par Jérémy Camus (EELV), vice-président de la Métropole de Lyon à la politique agricole et à l'alimentation. Il a estimé que 300 hectares auraient été touchés dans la Métropole de Lyon, ce qui représentent 30 exploitations qui ont vu 80 à 100 % de leur production anéantie. Les vergers et les vignobles ont été le plus durement atteints.