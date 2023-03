La Métropole de Lyon organise son festival Lyve pour les entrepreneurs

Le festival Lyve sera de retour dans la Métropole les 22 et 23 mars pour sa 5e édition. Près de 30 animations seront proposées aux entrepreneurs.

Les 22 et 23 mars prochains, le festival Lyve fera son retour pour une 5e édition. Une trentaine d'animations sont prévues sur tout le territoire de la Métropole : Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin ou encore Givors. Cette opération, portée par la Métropole, vise à accompagner les entrepreneurs du secteur. Au programme : Enquêtes, jeux de piste, expériences théâtrales et culinaires, rencontres et défis.

"Chaque année, ce festival est une belle réussite" , se félicite Emeline Baume, Vice-présidente à la Métropole de Lyon

L'an passé, le festival avait réunis 800 participants environ, une réussite selon la Métropole. "Chaque année, ce festival est une belle réussite car il propose des animations qui rendent plus accessible l’entrepreneuriat et donnent envie à toutes et tous de concrétiser leur projet", se félicite Emeline Baume, Vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à l’économie, l’emploi et le commerce. Le festival mise sur son apprentissage ludique des différents thèmes abordés mais aussi sur les rencontres qu'il propose.

Place Bellecour, haut lieu de la start-up nation

Cette année, la place Bellecour se changera en "place des entrepreneurs". C'est là que les participants et partenaires du festival seront accueillis et qu'une partie des animations auront lieu. Aussi, un bus d'information sera stationné là pour guider les futurs entrepreneurs.

Au total, la Métropole annonce avoir réuni près de 70 partenaires pour organiser cette 5e édition du festival. Plus d'informations sur les partenaires ou les animations sont disponibles sur le site officiel de l'évènement.