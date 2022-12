Dès le 4 janvier, les habitants de la métropole de Lyon pourront déposer leurs sapins de Noël dans 200 points de collecte.

La Métropole de Lyon invite les habitants à déposer leurs sapins de Noël du 4 au 18 janvier inclus dans les 198 points de collecte dédiés à cet effet.

Après les fêtes de fin d’année de 2021, 337 tonnes de sapins avaient été récupérées par la Métropole de Lyon avant d’être recyclées. Cette année encore, et depuis 17 ans, la collectivité reconduit son dispositif dans les 67 communes qui la compose, ainsi que tous les arrondissements de Lyon. Les habitants peuvent également déposer leur sapin dans une des 19 déchèteries de la Métropole.

Un service écologique et économique

Cee service permet de lutter contre les dépôts de sauvages sur le domaine public et permet d'éviter un surcoût de traitement, qui coûterait jusqu'à "10 fois plus cher" à la Métropole de Lyon. Les Grands Lyonnais pourront donc déposer leurs sapins dans l’un des 198 points installés et qui sont à retrouver sur une carte interactive de la Métropole, ici.

Les sapins acceptés doivent être :

Naturels avec ou sans socle ;

Dans un sac à sapins compostable marqué « ok compost », les sacs « Handicap International », les sacs brun clairs à amidon de maïs.

Les sapins non-acceptés sont ceux :