La métropole de Lyon lance la 1ère édition du MIAM Festival

Organisé du 12 au 27 octobre prochain, l'événement Miam Festival sera entièrement dédié à la sensibilisation des habitants de la métropole de Lyon sur les enjeux de l'alimentation durable tout en valorisant les bonnes pratiques et les initiatives locales.

Entre animations gustatives, visites de ferme, rencontre avec les agriculteurs et producteurs, ateliers cuisine ou encore projections de films et ciné-débat, ce sont 150 animations qui se tiendront dans toute la métropole, lors de 15 jours de festival gourmands. Un programme directement imaginé par les agriculteurs, producteurs et acteurs institutionnels, afin de sensibiliser petits et grands sur ce qui se cache derrière leurs assiettes.

Soutenu par un comité de partenaires engagés, comme la chambre d'agriculture ou l'école ISARA, le festival présentera quatre temps forts. Le coup d'envoi du Miam festival sera donné les 11, 12 et 13 octobre, lors du Lyon Braderie Festival, place de la République à Lyon.

Le 16 octobre, à 18h30, le Festival national de films "Alimenterre" prendra ses quartiers à l'Hôtel de Métropole. Le 19 octobre, un événement participatif sera organisé dans le cadre du festival Bouillon de Cultures organisé au Faitout à La Mulatière.

Enfin, un atelier culinaire "parents-enfants" sera proposé à la Cité internationale de gastronomie, le 24 octobre à partir de 15 h. C'est Sonia Bichet, meilleure ouvrière de France en poissonnerie écaillère, qui l'animera.

Un événement pour soutenir agriculteurs et producteurs

Avec une production et une consommation du bio qui stagne depuis maintenant deux ans, l'événement a pour ambition de redonner aux habitants l'envie de consommer "bio".

Le "MIAM Festival" a ainsi pour objectif de valoriser les différentes initiatives menées sur le territoire, en faveur d'une agriculture orientée autour des circuits-courts, d'un approvisionnement bio, local et de saison.