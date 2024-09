La Métropole de Lyon investit pour l'économie de proximité

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La Métropole de Lyon a investi, depuis 2020, plus de 1,8 million d'euros pour soutenir la consommation et l'emploi local.

C'est au cours d'une visite organisée à la Brasserie de Montchat, structure soutenue financièrement par la Métropole de Lyon, que la collectivité a présenté son plan d'action pour soutenir l'économie de proximité. Au total, depuis 2020, la collectivité dirigée par les écologistes a investi plus d'1,8 million d'euros "afin de mettre en œuvre un plan d'actions ambitieux qui favorise la consommation et l'emploi local".

A lire aussi : A Lyon, une innovation pour les commerces de proximité

Et pour continuer à soutenir les acteurs économiques et associatifs, la Métropole a voté le 24 juin dernier une nouvelle subvention de 640 000 euros pour poursuivre les actions engagées en 2024 auprès de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a notamment été aidée à hauteur de 288 000 euros pour soutenir leurs actions de soutien à l'entreprenariat.

Plusieurs structures soutenues

"Les dispositifs Pépites et Lyon Eco Energie existent grâce au financement de la Métropole de Lyon et à l’expertise de la CCI. Nous nous félicitons de ce partenariat, qui contribue à maintenir la tradition entrepreneuriale lyonnaise, soutient la transition des entreprises vers des modèles plus robustes, et aussi permet l'émergence des futures pépites et licornes de notre territoire" témoigne Philippe Valentin président de la CCI dans le communiqué de presse de la Métropole.

La CMA Lyon-Rhône (128 000 euros), les communes de Lyon, Villeurbanne et Givors (122 000 euros) ont également été aidées par la Métropole.

La brasserie de Montchat, spécialisée dans la fabrication de bières artisanales dans le 3e arrondissement de Lyon, a bénéficié en 2023, "dans le cadre du dispositif Lyon Eco Energie" d'un diagnostic énergétique. Diagnostic qui a permis l'installation de 18 panneaux photovoltaïque sur le toit de l'établissement. "Avec près de deux millions d’euros mobilisés depuis le début du mandat, la Métropole de Lyon accompagne le développement de l’activité économique locale au service du territoire et de ses habitants" a conclu Bruno Bernard.