Auvergne-Rhône-Alpes : premier bilan dressé pour le plan national loup

Lundi 16 décembre, les différents acteurs du plan national loup se sont réunis autour de la préfète du Rhône et coordinatrice du plan Fabienne Buccio, afin de dresser un premier bilan et d'évoquer les perspectives 2025.

Mis en place en février dernier, le plan national d'actions loup et activités d'élevage permet de poursuivre la protection de l’espèce, mais aussi de mieux accompagner la profession agricole face à la menace de la prédation. Un peu moins d'un an après sa création, la préfète de la Région AURA et coordinatrice du plan Fabienne Buccio, a réuni les membres du groupe pour un bilan.

Une occasion lors de laquelle l’Office français de la biodiversité (OFB) a présenté sa nouvelle estimation des effectifs de loups en France. Selon les résultats de celui-ci, l'estimation moyenne s'établirait désormais à un effectif de 1013 loups en France. Un chiffre calculé afin de suivre l'état de conservation de l'espèce et de fixer le plafond de tirs dérogatoires destinés à la défense des troupeaux.

Horizon 2025

Ce bilan était également l'occasion d'évoquer les perspectives 2025 du plan. Point à retenir, le plafond de tirs autorisé, fixé à 192 loups pour l'année 2025.

Une réunion qui a également permis d'évoquer la situation des élevages bovins, représentant plus de 7,5% des attaques. Si des évolutions réglementaires facilitant la défense des troupeaux ont été discutées, celles-ci seront soumises à consultation du public très prochainement.

A lire aussi :