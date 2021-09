La Métropole de Lyon attribue 100 000 euros pour lancer la Cité des arts du cirque

Lors du conseil métropolitain de Lyon du 28 septembre, le conseil a voté une subvention de 100 000 euros pour les études de faisabilité de la Cité Internationale des Arts du Cirque.

C'est depuis Vénissieux que les arts du cirque vont rayonner dans la Métropole de Lyon. Pour montrer son soutien au projet d'un Cité internationale des arts du cirque, la collectivité a voté une subvention de 100 000 pour l’association de préfiguration qui doit mener l'étude de faisabilité du projet. Imaginé dans un premier temps à Saint-Genis-Laval, c’est finalement le site du Puisoz, au sein de l’îlot K du projet urbain Grand Parilly qui a été choisi en avril 2021.

Ce projet est porté par l’école du Cirque de Lyon et la compagnie les Mains, les pieds, la tête aussi. L'étude de faisabilité doit être rendue au 1er trimestre 2021. Le montant de cette seconde phase d’étude de faisabilité est estimé à 114 000€ au total et est financée par le Ministère de la culture, la DRAC, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.